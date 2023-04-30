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شهدت منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الإسباني كريستيان تيلو ليخطف نجومية الجولة.
وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريستيان تيلو أعلى تقييم بـ8.5 درجات بعد تألقه وتسجيله لهدف ضد الوحدة.
وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ24، بـ8.4 درجات، بعدما سجل هدفين وقاد العميد لتحقيق الفوز على الشباب بنتيجة 2\1.
وجاء يوسف نياكاتي في المركز الثالث بتقييم 8.3 درجات، بعدما أحرز ثنائية، وقاد فريقه الاتفاق للفوز على ضمك بنتيجة 2\0، وحل نجم نادي الخليج، فابيو مارتينيز رابعًا بتقييم 8.2 درجات.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع، توفيق بوحميد “الفتح”، سعد الموسى “الاتفاق”، وثنائي الباطن، موداسيرو ساليفو وبسام الحريجي.
ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فابيو مارتينييز “الخليج”، ناوليدج موسونا “الخليج”، إيفر بانيغا “الشباب”، تيلو “الفتح”، يوسف نياكاتي “الاتفاق”، وعبدالرزاق حمدالله.