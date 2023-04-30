Icon

ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon السعودية تجلي 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان Icon تأجيل مباراة ضمك والهلال إلى 19 مايو Icon طائرة القوات الجوية السعودية تجلي 45 مواطنًا من السودان Icon صحفي يعثر على جثة صديقه بالصدفة في شوارع السودان Icon ضبط 9 مخالفين يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان Icon التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن Icon باكستاني في قبضة الأمن لترويجه الشبو بالدمام Icon انتعاش سوق مبيعات الهواتف المجددة عالميًا Icon تصويت عربي على استمرار السعودية رئيسًا للجنة الأرصاد الجوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كريستيان تيلو الأعلى تقييمًا

التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الإسباني كريستيان تيلو ليخطف نجومية الجولة.

كريستيان تيلو يتألق بدوري روشن

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريستيان تيلو أعلى تقييم بـ8.5 درجات بعد تألقه وتسجيله لهدف ضد الوحدة.

وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ24، بـ8.4 درجات، بعدما سجل هدفين وقاد العميد لتحقيق الفوز على الشباب بنتيجة 2\1.

الاتحاد ضد الشباب
حمدالله – المصدر @ittihad

وجاء يوسف نياكاتي في المركز الثالث بتقييم 8.3 درجات، بعدما أحرز ثنائية، وقاد فريقه الاتفاق للفوز على ضمك بنتيجة 2\0، وحل نجم نادي الخليج، فابيو مارتينيز رابعًا بتقييم 8.2 درجات.

يوسف نياكاتي
يوسف نياكاتي

تشكيل الجولة المثالي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع، توفيق بوحميد “الفتح”، سعد الموسى “الاتفاق”، وثنائي الباطن، موداسيرو ساليفو وبسام الحريجي.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فابيو مارتينييز “الخليج”، ناوليدج موسونا “الخليج”، إيفر بانيغا “الشباب”، تيلو “الفتح”، يوسف نياكاتي “الاتفاق”، وعبدالرزاق حمدالله.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة