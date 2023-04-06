التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 مباراة الطائي والرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الثامنة، ثم نجح اللاعب الكونغولي جي مبينزا في إحراز هدف التعادل لـ فارس الشمال في الدقيقة الـ24، ثم سجل المغربي محمد فوزير الهدف الثاني لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ28.

الطائي يتعادل ضد الرائد

وبعدها بـ 4 دقائق، نجح اللاعب مبينزا في إحراز الهدف الثاني لـ فارس الشمال بالدقيقة الـ32.

واستمر التعادل في الشوط الثاني، ليُصبح رصيد فارس الشمال بعد التعادل 27 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الرائد 26 نقطة في المركز التاسع.