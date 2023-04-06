الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 مباراة الطائي والرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
4 أهداف في حائل⚽
📺 أهداف المباراة ⬇️#الطائي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Z0MMGKGuXG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
وسجل اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا الهدف الأول لـ رائد التحدي في الدقيقة الثامنة، ثم نجح اللاعب الكونغولي جي مبينزا في إحراز هدف التعادل لـ فارس الشمال في الدقيقة الـ24، ثم سجل المغربي محمد فوزير الهدف الثاني لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ28.
وبعدها بـ 4 دقائق، نجح اللاعب مبينزا في إحراز الهدف الثاني لـ فارس الشمال بالدقيقة الـ32.
واستمر التعادل في الشوط الثاني، ليُصبح رصيد فارس الشمال بعد التعادل 27 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الرائد 26 نقطة في المركز التاسع.