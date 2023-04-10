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ضمن منافسات الجولة الـ23

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ضمك والعدالة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ضمك والعدالة
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والعدالة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تعادل ضمك والعدالة

وبدأت مباراة ضمك والعدالة بشكل سريع، ونجح فارس الجنوب في هز الشباك بعد مرور 16 دقيقة من رأسية مميزة لعبدالقادر بدران، لتشتعل المواجهة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

ونجح ماركوس أنتونسون في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 30.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @SPL

وتمكن جوزيه أنطونيو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 32، وانتفض الفريقان أملًا في هز الشباك، وسط تألق كبير من الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين ضمك والعدالة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @SPL
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