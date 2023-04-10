التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ضمك والعدالة

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك والعدالة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وبدأت مباراة ضمك والعدالة بشكل سريع، ونجح فارس الجنوب في هز الشباك بعد مرور 16 دقيقة من رأسية مميزة لعبدالقادر بدران، لتشتعل المواجهة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.
ونجح ماركوس أنتونسون في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 30.
وتمكن جوزيه أنطونيو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 32، وانتفض الفريقان أملًا في هز الشباك، وسط تألق كبير من الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين ضمك والعدالة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.