التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتفاق والتعاون

حسم التعادل الإيجابي، مباراة التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعادل إيجابي بين الفريقين 🤝 📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#التعاون_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/EbNkcEzTeC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

ونجح المحترف السويدي روبين كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

الاتفاق يتعادل

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب عبدالله الرديف هدف التعادل لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الدهناء، 24 نقطة في المركز الـ12، بينما أصبح رصيد التعاون 37 نقطة في المركز الخامس.