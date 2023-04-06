التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والخليج

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الفتح والخليج في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة الـ26، إهدار النموذجي فرصة هدف محقق حيث ظلت النتيجة على حالها وهي التعادل السلبي بين الفريقين.

الفتح والخليج

وجاءت تشكيلة نادي الفتح مكونة من: “رينيه جاكوب في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، فران فليث، مروان سعدان، توفيق بو حيمد، بيتروس، سفيان بن دبكة، مراد باتنا، كريستيان تيو، خالد الغنام، فراس البريكان”.

أما تشكيلة نادي الخليج فجاءت مكونة من: “مروان الحيدري، عمر العودة، محمد خبراني، بيدرو أمارال، لوكاس سوزا، سوكول تسيكاليشي، أندريه بوكو، إيزوتشوكو أنتوني، أحمد الزين، فابيو مارتينيز، حمد العبدان”.

وبدأت المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية وتُنقل عبر قناة SSC ومنصة Shahid Vip.