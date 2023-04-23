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ضمن منافسات نصف نهائي الكأس

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

محاولات من الاتحاد والهلال

وبدأت مباراة الاتحاد والهلال المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وبدا الزعيم بشكل أفضل في الدقائق الأولى من الكلاسيكو.

وضغط الفريقان بقوة، ولكن دون خطورة حقيقة على المرميين، حيث ظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وحصل أحمد حجازي على خطأ من سعود عبدالحميد عند الدقيقة الأولى، وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 15.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

محاولات مستمرة

وسدد عبدالرزاق حمدالله كرة قوة مرت بعيدًا عند الدقيقة 19، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، قبل أن يطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 41.

الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وحصل هيلدر كوستا على خطأ بعد تدخل من ياسر الشهراني عند الدقيقة 42، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، وكاد العميد أن يهز الشباك في الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، بعد عرضية من كوستا، ولكن سدد رومارينيو بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بتعادل الاتحاد والهلال.

الهلال والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA
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