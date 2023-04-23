التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبدأت مباراة الاتحاد والهلال المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، وبدا الزعيم بشكل أفضل في الدقائق الأولى من الكلاسيكو.
وضغط الفريقان بقوة، ولكن دون خطورة حقيقة على المرميين، حيث ظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وحصل أحمد حجازي على خطأ من سعود عبدالحميد عند الدقيقة الأولى، وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 15.
وسدد عبدالرزاق حمدالله كرة قوة مرت بعيدًا عند الدقيقة 19، واستمرت المحاولات من الفريقين، دون جدوى، قبل أن يطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 41.
وحصل هيلدر كوستا على خطأ بعد تدخل من ياسر الشهراني عند الدقيقة 42، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، وكاد العميد أن يهز الشباك في الوقت بدل الضائع من هجمة سريعة، بعد عرضية من كوستا، ولكن سدد رومارينيو بعيدًا، لينتهي الشوط الأول بتعادل الاتحاد والهلال.