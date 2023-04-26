التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول

انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام ضد ليفربول

وكان البرازيلي لوكاس باكيتا أحرز الهدف الأول لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول ثم نجح بعدها الهولندي كودي جاكبو في إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل الريدز للمباراة مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جونز، جوتا، صلاح، جاكبو”.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الريدز في المركز السابع برصيد 50 نقطة، أما فريق وست هام فيتواجد في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

وكانت مباريات أمس في الجولة الـ33 انتهت بفوز وولفرهامبتون على كريستال بالاس بثنائية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.