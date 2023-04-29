التعادل يحسم مباراة روما ضد ميلان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة روما ضد ميلان مساء اليوم السبت حيث أُقيمت المباراة ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

جنون الكالشيو..

روما وميلان يتعادلان 1-1 بعد أن كانت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 94 شاهد الهدفين #الدوري_الإيطالي #روما_ميلان pic.twitter.com/7PzSJhgjGK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2023

روما ضد ميلان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تقدم روما بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة الـ92، ثم تعادل الميلان عبر اللاعب أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة الـ95.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد روما 57 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد ميلان 57 نقطة في المركز الرابع.

مباريات الغد

وتُختتم مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي غدًا الأحد بإقامة 6 مباريات وهم ” إنتر ميلان ضد لاتسيو” في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، بينما تقام مباريات نابولي ضد ساليرنيتانا وكريمونيزي ضد هيلاس فيرونا وساسولو ضد إمبولي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب فيورنتينا ضد سامبدوريا في السابعة مساءً، ويلعب بولونيا ضد يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.