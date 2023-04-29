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في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي

التعادل يحسم مباراة روما ضد ميلان

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
التعادل يحسم مباراة روما ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة روما ضد ميلان مساء اليوم السبت حيث أُقيمت المباراة ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

روما ضد ميلان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تقدم روما بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة الـ92، ثم تعادل الميلان عبر اللاعب أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة الـ95.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد روما 57 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد ميلان 57 نقطة في المركز الرابع.

روما وميلان - 1

مباريات الغد

وتُختتم مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي غدًا الأحد بإقامة 6 مباريات وهم ” إنتر ميلان ضد لاتسيو” في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، بينما تقام مباريات نابولي ضد ساليرنيتانا وكريمونيزي ضد هيلاس فيرونا وساسولو ضد إمبولي في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب فيورنتينا ضد سامبدوريا في السابعة مساءً، ويلعب بولونيا ضد يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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