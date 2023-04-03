البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي ثقافة السوشيال ميديا تصنع لنا رموزًا هشة ورخيصة تغريدة الرئيس السيسي بعد لقاء ولي العهد بجدة
أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالعزيز بن حسن البوق اعتباراً من أمس (الأحد) وذلك بناءً على الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقرر المجلس وفق بيان على “تداول” تكليف عثمان بن يوسف القصبي بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من اليوم ( الإثنين) الموافق 03-04-2023م.
يذكر أن القصبي حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية قبل تعيينه في الشركة.