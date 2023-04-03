“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالعزيز بن حسن البوق اعتباراً من أمس (الأحد) وذلك بناءً على الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بدء سريان القرار

وقرر المجلس وفق بيان على “تداول” تكليف عثمان بن يوسف القصبي بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من اليوم ( الإثنين) الموافق 03-04-2023م.

يذكر أن القصبي حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية قبل تعيينه في الشركة.