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لا تنسجم مع حقوق الإنسان والقانون الدولي

التعاون الاسلامي: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
التعاون الاسلامي: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال
المواطن - فريق التحرير

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عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن استيائها الشديد من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، التي تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تجاهل حقائق

وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضًا وشعبًا، التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، على إثر إعلان قيام اسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، وما تلاها من سياسات تطهير عرقي، وتهجير قسري، واضطهاد ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل وحرمانه من حقوقه المشروعة.

ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعًا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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