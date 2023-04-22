التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان بعض الزوجات من خطورة التعلق الشديد بالزوج، والذي قد يصل إلى حد نسيان الزوجة لنفسها مما يؤثر على حالتها النفسية والجسدية.

أكثر ما يتبع الزوجات

وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “أكثر ما يتعب بعض الزوجات تعلقهن الشديد بأزواجهن لدرجة ينسين فيه حتى أنفسهن.

وأضاف السلمان أن التعلق التام ينبغي أن يكون بالله فهو الحيُّ القيوم ، فبعضهن بمجرد أن ينشغل عنها زوجها أو يقلل اهتمامه بها تعيش حزناً وكمداً وحسرة.

وختم السلمان بقوله “أكيد العلاقة مع الزوج هامة ؛ لكن حب النفس أولى بعد حب الرسول صلى الله عليه وسلم”.