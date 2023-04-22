التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن المملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر رؤية 2030 .. فأل حسن وعلامة فارقة في تاريخ المملكة الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف الفنون الشعبية بنجران .. تراث وطني زاخر في أيام عيد الفطر المملكة تدعم الاستقرار وتثبت قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة بالدموع .. معتمرة سودانية تتحدث عن حال بلادها وتشكر المملكة تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان بعض الزوجات من خطورة التعلق الشديد بالزوج، والذي قد يصل إلى حد نسيان الزوجة لنفسها مما يؤثر على حالتها النفسية والجسدية.
وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “أكثر ما يتعب بعض الزوجات تعلقهن الشديد بأزواجهن لدرجة ينسين فيه حتى أنفسهن.
وأضاف السلمان أن التعلق التام ينبغي أن يكون بالله فهو الحيُّ القيوم ، فبعضهن بمجرد أن ينشغل عنها زوجها أو يقلل اهتمامه بها تعيش حزناً وكمداً وحسرة.
وختم السلمان بقوله “أكيد العلاقة مع الزوج هامة ؛ لكن حب النفس أولى بعد حب الرسول صلى الله عليه وسلم”.