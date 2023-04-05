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لضبط جودة ممارسات التعليم وضمان مصلحة المتعلمين

التعليم الإلكتروني يدعو للإبلاغ عن البرامج غير المرخصة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
التعليم الإلكتروني يدعو للإبلاغ عن البرامج غير المرخصة
المواطن - واس

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دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) غير المرخصة من المركز، وذلك بهدف حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.

الأهداف

وأوضح المركز أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.

ترخيص بنمط إلكتروني

ونوّه المركز جميع الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ أكثر من 1200 جهة وبرنامج، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.

مبادرة إصدار التراخيص

وحث المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.

 

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