التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ.

نتائج النقل

كما حددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.

القواعد التنظيمية

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.