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في حال عدم عذر الطالب

التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات
المواطن - فريق التحرير

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قررت وزارة التعليم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر في الأسبوع الدراسي الذي يسبق أي إجازة رسمية بما في ذلك إجازة عيد الفطر أو الأسبوع الذي يلي أي إجازة بعد العودة للدراسة.

تقييم وصفي

وذكرت الوزارة في قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، أن تقييم المواظبة لطلاب الصفين الأول والثاني يكون بشكل وصفي وتخصصي من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط (100 درجة لكل فصل دراسي)، ثم يؤخذ متوسط الدرجات، وتخصص 100 درجة لطلاب المرحلة الثانوية في كل مستوى دراسي ويحسب المتوسط للطالب عن جميع الفصول الدراسية عند التخرج وتظهر في نتيجة الطالب دون أن تدخل في المعدل التراكمي.

ولفتت إلى أن الدرجة تكون أحد متطلبات الحصول على مرتبة الشرف الأولى وتدون في حقل خاص في كشف بطاقة الدرجات ويعد الحقل جزءًا لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.

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