Icon

الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ38 Icon اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان Icon السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري Icon مقتل شخص وإغلاق جميع الطرق في أوريغون الأمريكية Icon الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات Icon فوز قاتل لـ الأهلي ضد العين Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة Icon ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل Icon التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر Icon الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر الدراسة حضوريًّا لبقية مكاتب تعليم بيشة

التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم بيشة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في كلٍّ من بلقرن والبشائر وخيبر، على أن تستمر الدراسة حضوريًّا لبقية مكاتب تعليم بيشة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر استمرار الدراسة (اليوم) الثلاثاء 20/ 9/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكاتب التعليم في بلقرن والبشائر وخيبر، وتستمر الدراسة حضوريًّا لبقية مكاتب تعليم بيشة.

تعليم المهد

وفي قت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة عبر منصة تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم الثلاثاء 20/ 9/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم