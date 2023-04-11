التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر

أعلنت إدارة تعليم بيشة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في كلٍّ من بلقرن والبشائر وخيبر، على أن تستمر الدراسة حضوريًّا لبقية مكاتب تعليم بيشة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر استمرار الدراسة (اليوم) الثلاثاء 20/ 9/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكاتب التعليم في بلقرن والبشائر وخيبر، وتستمر الدراسة حضوريًّا لبقية مكاتب تعليم بيشة.