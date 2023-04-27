Icon

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال Icon العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو Icon التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق Icon إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا Icon النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر Icon منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار Icon زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر Icon برينتفورد يزيد أوجاع تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي Icon إنقاذ شخص احتجز داخل مركبته في سيل بحريملاء Icon لحظة إنقاذ طيار من سكتة قلبية في فرجينيا الأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب تقارير الأرصاد الجوية

التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: نظرًا للحالة المطرية وتأثيرها على بعض المباني المدرسية؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الخميس 7/ 10/ 1444هـ.

تعليم عسير

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم عسير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65
السعودية اليوم

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 65

السعودية اليوم
العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل الشهر المقبل
تكنولوجيا

العديد من أجهزة آيفون تتوقف عن العمل...

تكنولوجيا
قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا باستقبال العائدين من السودان
السعودية اليوم

قائد الأسطول الغربي: سطرنا من ذهب إنسانيتنا...

السعودية اليوم
المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين
السوق

المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على...

السوق
تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين النصر والفيحاء في الشوط...

الرياضة
الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي ثقلًا دوليًا
تقارير

الصحافة العالمية: الانضمام السعودي سيزيد منظمة شنغهاي...

تقارير
نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا
تقارير

نتنياهو يسقط من حسابات بايدن وقادة أوروبا

تقارير
لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف
السعودية اليوم

لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول بالجوف

السعودية اليوم