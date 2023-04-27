التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: نظرًا للحالة المطرية وتأثيرها على بعض المباني المدرسية؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الخميس 7/ 10/ 1444هـ.

تعليم عسير

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم عسير.