ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية السيتي في آرسنال العثور على 60 جثة مقيدة بالكونغو التعليم عبر منصة مدرستي اليوم في حوطة بني تميم والحريق إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر منسوبو الدفاع يستقبلون قائد سفينة جلالة الملك أبها بـ تصفيق حار زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر برينتفورد يزيد أوجاع تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي إنقاذ شخص احتجز داخل مركبته في سيل بحريملاء لحظة إنقاذ طيار من سكتة قلبية في فرجينيا الأمريكية
أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: نظرًا للحالة المطرية وتأثيرها على بعض المباني المدرسية؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم الخميس 7/ 10/ 1444هـ.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس الموافق 7/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم عسير.