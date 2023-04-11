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التعليم عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعلا

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
التعليم عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعلا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم المدينة المنورة ومكة المكرمة، وجدة، والعلا تحويل نظام التعليم غدًا الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

التعليم عبر مدرستي

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 21/ 9/ 1444هـ، وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية.

الطقس المتوقع

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

سحب ركامية كثيفة

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد الاطلاع على صور الأقمار الصناعية لاحظ أن هناك تواجدًا كثيفًا للسحب الركامية الرعدية على المرتفعات وشرقها ومنطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذه السحب تتوجه لتؤثر على بعض أجزاء المناطق الشمالية ومنها منطقة الرياض وخاصة العاصمة، وكلما اتجهنا نحو الساحل الشرقي.

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