التعليم عن بعد اليوم في مدارس حفر الباطن ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرتها تظاهر بالصلاة بعد ضبطه يسرق صندوق التبرعات بمسجد تركي أكثر من 2 مليون مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز منذ بداية رمضان مصرع 9 أشخاص في هجوم مسلح على ميناء صيد بالإكوادور القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتشكيل المتوقع الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر متحدث المدني لـ”المواطن”: رفع الجاهزية استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر حجز عمرة شوال متاح عبر نسك توخيل: Bayern munich لم يُودع دوري أبطال أوروبا
أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء الموافق 21/ 9/ 1444هـ، وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن.
في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب حالة التقلبات الجوية؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 21/ 9/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.