التعليم عن بعد اليوم في مدارس حفر الباطن

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء الموافق 21/ 9/ 1444هـ، وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن.

مدارس جدة

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب حالة التقلبات الجوية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وقال المتحدث الرسمي للإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء 21/ 9/ 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الطقس المتوقع

وتوقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.