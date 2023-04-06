التعليم عن بعد اليوم في مدارس عسير

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أعلنت إدارة تعليم عسير تحويل الدراسة اليوم إلى نظام التعليم عن بعد؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة اليوم الخميس 15/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.
من جانب آخر، أعلنت إدارات التعليم في كل من محايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي.