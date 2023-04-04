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عبر منصة مدرستي

التعليم عن بعد غدًا في مدارس الباحة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
التعليم عن بعد غدًا في مدارس الباحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: اعتمادًا على التقارير الآنية الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم الباحة، بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأربعاء 14/ 9/ 1444.

تقلبات جوية

أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.

وذكر المركز، في بيان له، أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة، بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.

أمطار وسحب

ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من غد الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما أنه من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.

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