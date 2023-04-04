التعليم عن بعد غدًا في مدارس الباحة زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي محامي ترامب: لا توجد أي حقائق في لائحة الاتهام قصة تأسيس الجيش السعودي بعد فتح الحجاز هدفا برونو هنريكي ورومارينيو يمنحان الأفضلية لـ الاتحاد بالشوط الأول ترامب يستعد لمغادرة نيويورك وتوجيه كلمة لأنصاره ركلة جزاء كريستيانو رونالدو تمنح النصر التقدم ضد العدالة بالشوط الأول الهلال يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول المدعي العام لمانهاتن: ترامب حاول إخفاء نشاطه الإجرامي الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
أعلنت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: اعتمادًا على التقارير الآنية الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لـ تعليم الباحة، بكافة المحافظات ليوم غدٍ الأربعاء 14/ 9/ 1444.
أعلن مركز طقس العرب، أن آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية التابعة له تتوقع تزايد المؤشرات على تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع.
وذكر المركز، في بيان له، أنه بالنظر للأنظمة الجوية التي ستسيطر على المنطقة نهاية الأسبوع نلاحظ عبور موجة علوية عبر أجواء المملكة، بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وتدفق كميات من الرطوبة شبه الاستوائية من بحر العرب.
ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجوية كفيلة بتوليد أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، حيث من المتوقع أن تبدأ الأمطار على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اعتبارًا من غد الأربعاء، وتبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب وشرق مكة المكرمة.
وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، كما أنه من المتوقع امتداد بعض السحب الماطرة لأجزاء من منطقة نجران.