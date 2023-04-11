التعليم عن بعد في جامعة الطائف اليوم بسبب الطقس

أعلنت إدارة جامعة الطائف تحويل الدراسة اليوم إلى نظام الدراسة عن بعد؛ بسبب تقارير الطقس بشأن حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

الدوام عبر البلاك بورد

وقالت إدارة الجامعة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. تعلن جامعة الطائف تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق: 11 إبريل 2023م؛ في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يكون حضور الطلبة عبر منصَّة “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

مدارس الطائف

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 20/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف، والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.