القبض على مروج حشيش في عسير التعليم عن بعد في مدارس الباحة والقويعية غدًا موعد مباراة وست هام ضد ليفربول والقنوات الناقلة فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع جيرونا يُمطر شباك ريال مدريد برباعية تحذيرات من مواد غذائية تحفز الصداع النصفي مرتكبو حوادث جنائية مختلفة في قبضة الأمن 50 مليون يورو تُغري مدرب برشلونة السابق لتدريب النصر الاتصال مقطوع بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي مروجا الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
أعلنت إدارة تعليم الباحة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع، بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء الموافق 6/ 10/ 1444هـ.
كما تم تعليق الدراسة في القويعية يوم غدٍ الأربعاء بسبب التقلبات الجوية.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، خلال الـ 24 ساعة من ظهر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف ونجران وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة.
وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تسقط الأمطار بغزارة على جنوب شرق عُمان بحسب نماذج الطقس المتوقعة.