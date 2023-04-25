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الدوام عبر منصة مدرستي

التعليم عن بعد في مدارس الباحة والقويعية غدًا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
التعليم عن بعد في مدارس الباحة والقويعية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الباحة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع، بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء الموافق 6/ 10/ 1444هـ.

كما تم تعليق الدراسة في ‎القويعية يوم غدٍ الأربعاء بسبب التقلبات الجوية.

الطقس المتوقع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، خلال الـ 24 ساعة من ظهر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف ونجران وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة.

وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تسقط الأمطار بغزارة على جنوب شرق عُمان بحسب نماذج الطقس المتوقعة.

 

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