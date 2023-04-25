التعليم عن بعد في مدارس الباحة والقويعية غدًا

أعلنت إدارة تعليم الباحة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع، بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء الموافق 6/ 10/ 1444هـ.

كما تم تعليق الدراسة في ‎القويعية يوم غدٍ الأربعاء بسبب التقلبات الجوية.