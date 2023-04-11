التفاصيل الكاملة لأول مذيعة افتراضية بالكويت مشاهد لهطول أمطار غزيرة وبرد كثيف في الطائف إتلاف ومصادرة أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة في نجران بريكس تحطم أرقام مجموعة السبع لأول مرة صور مذهلة لبقايا نجوم متفجرة البادل تنعش ليالي رمضان في عسير شركة أميانتيت العربية السعودية تربح 1.99 مليون ريال الهلال الأحمر يدشن أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الشركة الوطنية للتعليم تربح 27.4 مليون ريال
أصبحت فضة أول مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في صحيفة “كويت نيوز”، ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد.
أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي
• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية
• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb
— كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023
وظهرت فضّة لأول مرة عبر تويتر، على حساب صحيفة “كويت نيوز” الإلكترونية، التابعة لصحيفة “كويت تايمز” الإنجليزية.
وارتدت فضة قميصًا أبيض وسترة سوداء قائلة: “أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها، لنسمع آراءكم”.
ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم فضّة في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على تويتر الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.
وحظيت فضة بتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.