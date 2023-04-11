التفاصيل الكاملة لأول مذيعة افتراضية بالكويت

أصبحت فضة أول مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في صحيفة “كويت نيوز”، ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد.

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي • #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية • ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

الظهور الأول

وظهرت فضّة لأول مرة عبر تويتر، على حساب صحيفة “كويت نيوز” الإلكترونية، التابعة لصحيفة “كويت تايمز” الإنجليزية.

وارتدت فضة قميصًا أبيض وسترة سوداء قائلة: “أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها، لنسمع آراءكم”.

أول مذيعة افتراضية

ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم فضّة في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على تويتر الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وحظيت فضة بتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.