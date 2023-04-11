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اسمها فضّة وظهرت عبر تويتر

التفاصيل الكاملة لأول مذيعة افتراضية بالكويت

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
التفاصيل الكاملة لأول مذيعة افتراضية بالكويت
المواطن - فريق التحرير

أصبحت فضة أول مذيعة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في صحيفة “كويت نيوز”، ضمن مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد.

الظهور الأول

وظهرت فضّة لأول مرة عبر تويتر، على حساب صحيفة “كويت نيوز” الإلكترونية، التابعة لصحيفة “كويت تايمز” الإنجليزية.

وارتدت فضة قميصًا أبيض وسترة سوداء قائلة: “أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيور الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها، لنسمع آراءكم”.

أول مذيعة افتراضية

ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم فضّة في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على تويتر الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وحظيت فضة بتفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، كما تفاعل معها العديد من الإعلاميين والمراسلين ومقدمي البرامج.

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