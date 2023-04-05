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ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مباريات أبها والتعاون

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
التكافؤ شعار مباريات أبها والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا أبها والتعاون للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها والتعاون عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

مواجهات أبها والتعاون

وتتسم مباريات أبها والتعاون بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 7 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

التعاون ضد أبها
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

ونجح سكري القصيم في تسجيل 7 أهداف في مباريات أبها والتعاون السابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما اهتزت شباكه 6 مرات، ويُعد مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا هو هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى التعاون لخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين، اقتحام المربع الذهبي مجددًا.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
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