التكافؤ شعار مباريات أبها والتعاون

المملكة تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود رقم استثنائي ينتظر الباطن بدوري المحترفين أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل مصادرة 460 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في طريف ترامب: ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل حكام مواجهات اليوم في دوري روشن خلال ساعات .. 1000 ريال للعائل و500 للتابع من مستفيدي الضمان STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
يسعى فريقا أبها والتعاون للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب أبها والتعاون عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.
وتتسم مباريات أبها والتعاون بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 7 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
ونجح سكري القصيم في تسجيل 7 أهداف في مباريات أبها والتعاون السابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما اهتزت شباكه 6 مرات، ويُعد مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا هو هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى التعاون لخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين، اقتحام المربع الذهبي مجددًا.