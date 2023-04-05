التكافؤ شعار مباريات أبها والتعاون

يسعى فريقا أبها والتعاون للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها والتعاون عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

مواجهات أبها والتعاون

وتتسم مباريات أبها والتعاون بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 7 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ونجح سكري القصيم في تسجيل 7 أهداف في مباريات أبها والتعاون السابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما اهتزت شباكه 6 مرات، ويُعد مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا هو هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى التعاون لخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين، اقتحام المربع الذهبي مجددًا.