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ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مباريات التعاون والاتفاق

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
التكافؤ شعار مباريات التعاون والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة التعاون والاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة التعاون والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون والاتفاق عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

المواجهات السابقة

وتتسم مواجهات التعاون والاتفاق بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 21 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز فارس الدهناء 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لسكري القصيم، وتعادلا 4 مرات.

التعاون ضد الاتفاق - التعاون والاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا هو هداف المواجهات المباشرة برصيد 7 أهداف، فيما يُعاد التونسي نعيم سليتي هو الأكثر تسجيلًا لفريقه الاتفاق برصيد 3 أهداف.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر المنافسين والعودة إلى المربع الذهبي، فيما يطمح الاتفاق لخطف الثلاث نقاط؛ والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq
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