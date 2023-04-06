Icon

الأهلي يتحرك بعد تصريحات ياسر المسحل Icon الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم من أمطار غزيرة Icon إسرائيل تتأهب وتوقعات بالرد على صواريخ لبنان الليلة Icon موعد مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني Icon التويجري: الميزانية كانت عملًا بسيطًا في السابق والوضع تغير تمامًا Icon بودكاست أبقراط يعيد أبو الطب إلى الحياة Icon 6 نصائح لتجنب التوتر والعصبية خلال الصيام Icon اعتقالات في مواجهات جديدة مع الشرطة الفرنسية Icon متظاهرون بريطانيون لـ تشارلز: لست ملكنا Icon تشكيلة مباراة الفتح والخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن الأمر تغير بعد معرفة السيناريوهات الأشمل

التويجري: الميزانية كانت عملًا بسيطًا في السابق والوضع تغير تمامًا

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
التويجري: الميزانية كانت عملًا بسيطًا في السابق والوضع تغير تمامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي عن أن الميزانية في السابق كانت عملًا بسيطًا جدًا تحت مسؤولية وزارة المالية فقط، مبنية على افتراضات أسعار النفط أما اليوم فالأمر تغير تمامًا.

سيناريوهات بشكل أشمل

وأضاف التويجري خلال استضافته ببرنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “MBC”، أنه تم التفكير بطريقة أشمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، موضحًا أن سموه قال إنه يرغب في رؤية ليست السيناريوهات الموجودة، لكن البحث عن “ماذا يعني كل سيناريو وما هي الأولويات الوطنية وما المصاريف التي يتم دفعها ويكون لها أثر على الوظائف والنمو وتحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي بشكل عام. فبدأت الأسئلة الحقيقية تظهر”.

إعداد الميزانية

من جانبه، قال هندي السحيمي مساعد وزير المالية، إن ولي العهد كان يرغب في التخطيط المالي ومعرفة سقف الإنفاق، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة في نهاية 2015 بشأن أفضل الممارسات العالمية في إعداد الميزانيات العامة للدول.

وأضاف السحيمي أن هذه الدراسة نتج عنها أن الممارسات المتعارف عليها تعتمد على التخطيط المالي الذي يعتمد من خلال تحدد سقف الإنفاق وتستهدف إيرادات معينة وتحدد طرقًا لتمويل العجز، مشيرًا أن ولي العهد رأى الدراسة ووافق عليها وتم اعتمادها بوزارة المالية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم