Icon

425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول Icon تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير Icon الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022 Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً Icon الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة Icon المجندات السعوديات يقدمن وجهًا إنسانيًا في استقبال الرعايا Icon أوكرانيا تصبح أكبر منطقة ملوثة بالألغام في العالم Icon وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا Icon “تنمية” توزع 70 مليون ريال أرباحًا عن 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت قائمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة، أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سجلت 177 براءة اختراع العام الماضي 2022، محققة المركز الـ 8 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع.

ووفق القائمة، فإن هناك 250 براءة تحت التطوير، و400 فكرة ابتكارية بواسطة 300 مخترع ومخترعة، موضحة أن مجالات البراءات الصادرة شملت تطوير الصناعات، واستدامة الموارد الطبيعية، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي.

براءات الاختراع

من جانبها، قالت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم، إن تحقيق الجامعة هذه المرتبة المميزة، يدعم ويُعزّز منظومة البحث والابتكار في الجامعات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وبمتابعة وإشراف وزير التعليم.

وأضافت أن كافة الكليات والقطاعات بالجامعة تُسهم في تعزيز جهود المخترعين والمخترعات عبر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

من جهته، أشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، بتحقيق الجامعة تلك المرتبة، وهو الأمر الذي يؤكد رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعة لتعزيز مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية في إنتاج المعرفة.

وأشار إلى أن الجامعة تضم العديد من المراكز البحثية التي تتطلع إلى تطوير منظومة للأبحاث والابتكارات والعمل على استدامتها وتعزيز المعرفة والازدهار العلمي والاقتصادي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع لاعبي النصر وصلت لطريق مسدود
الرياضة

نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع...

الرياضة
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
وزير الداخلية يوجه بترقية 25762 رجل أمن
السعودية اليوم

وزير الداخلية يوجه بترقية 25762 رجل أمن

السعودية اليوم
تدشين حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر
السعودية اليوم

تدشين حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر

السعودية اليوم
غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال والنساء
حصاد اليوم

غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال والنساء

حصاد اليوم
قانون جديد في فرنسا يجبر المشاهير على توضيح الصور المعدلة
آخر الاخبار

قانون جديد في فرنسا يجبر المشاهير على...

آخر الاخبار
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف

السعودية اليوم
مشروع محمد بن سلمان يعيد لمسجد النجدي جماليات عمارته
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يعيد لمسجد النجدي...

السعودية اليوم