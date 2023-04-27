الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022

كشفت قائمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة، أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سجلت 177 براءة اختراع العام الماضي 2022، محققة المركز الـ 8 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع.

ووفق القائمة، فإن هناك 250 براءة تحت التطوير، و400 فكرة ابتكارية بواسطة 300 مخترع ومخترعة، موضحة أن مجالات البراءات الصادرة شملت تطوير الصناعات، واستدامة الموارد الطبيعية، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي.

براءات الاختراع

من جانبها، قالت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم، إن تحقيق الجامعة هذه المرتبة المميزة، يدعم ويُعزّز منظومة البحث والابتكار في الجامعات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وبمتابعة وإشراف وزير التعليم.

وأضافت أن كافة الكليات والقطاعات بالجامعة تُسهم في تعزيز جهود المخترعين والمخترعات عبر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

من جهته، أشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، بتحقيق الجامعة تلك المرتبة، وهو الأمر الذي يؤكد رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعة لتعزيز مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية في إنتاج المعرفة.

وأشار إلى أن الجامعة تضم العديد من المراكز البحثية التي تتطلع إلى تطوير منظومة للأبحاث والابتكارات والعمل على استدامتها وتعزيز المعرفة والازدهار العلمي والاقتصادي.