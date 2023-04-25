الثلوج ترسم لوحة جمالية بمركز بللحمر

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وثق مقطع فيديو، الثلوج التي تغطي مركز بللحمر في عسير، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة وسقوط زخات البرد.
الثلوج تغطي مركز #بللحمر في منطقة #عسير
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/wnSzmL1kId
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، تحول أراضي مركز بللحمر للون الأبيض بعد سقوط الثلوج وزخات البرد، والتي رسمت لوحة جمالية بالمنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.