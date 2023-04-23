مباراة الاتحاد والهلال إلى الأشواط الإضافية الثلوج تغطي طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة وظائف إدارية شاغرة في شركة البواني مهمة سرية لفرقة النخبة تجلي الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان برشلونة يقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض
غطت حبات البرد الكثيفة طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الخير والبركة.
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد على #النماص#السعودية
عبر:@zhafer_albakri pic.twitter.com/ejP57JRrV6
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) April 23, 2023
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة العربية الثلوج الكثيفة وقد تراكمت فوق الطرق فيما تحاول المركبات أن تشق طريقها بصعوبة وسط الثلوج.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.