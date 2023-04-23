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الثلوج تغطي طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
الثلوج تغطي طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة
المواطن - فريق التحرير

غطت حبات البرد الكثيفة طرق النماص بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الخير والبركة.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة العربية الثلوج الكثيفة وقد تراكمت فوق الطرق فيما تحاول المركبات أن تشق طريقها بصعوبة وسط الثلوج.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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