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الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت مجندة سعودية من وزارة الدفاع، في لقطة أسرت القلوب، وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

أفضل صورة

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، لما تحمله وتجسده من معانٍ إنسانية عميقة، حيث ظهرت فيها المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبدورها، اختارت صحيفة الجارديان البريطانية صورة لإحدى منسوبات وزارة الدفاع وهي تحمل طفلاً بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة عقب عملية الإجلاء من السودان لتكون الأفضل.


جهود المملكة

وكانت قناة ” الإخبارية” قد نشرت فيديو للحظة احتضان مجندة للطفل والنزول به من إحدى الممرات وخلفها أسرته.

وتعمل المملكة منذ أيام على إجلاء المواطنين والرعايا من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقدم عدد من المواطنين والرعايا على متن الفرقاطة التابعة للقوات البحرية الملكية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.

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