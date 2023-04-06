الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
وثق مقطع فيديو جولة لـ وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، لمتابعة سير العمل والأداء التشغيلي في قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة المنورة.
فيديو | استمع للركاب ووقف على الخدمات المقدمة في #رمضان..
وزير النقل "الجاسر" يتفقد الأداء التشغيلي في قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة#الإخبارية pic.twitter.com/LHgR2sbE4s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، الجاسر وهو يقف ويستمع للركاب ويعرف رأيهم في الخدمات المقدمة، فيما بدا على الركاب الشعور بالامتنان والرضا، حيث ظهر ذلك خلال تبادلهم الحديث مع الجاسر.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين الشريفين السريع والمشاعر المقدسة، المهندس ريان الحربي، أنه منذ بدء العمل وفق الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع وزيادة عدد الرحلات بوتيرة متصاعدة تدريجيًّا لتصل لأكثر من 100 رحلة يومية، وإتاحة أكثر من مليون مقعد للتنقل بين كافة محطات قطار الحرمين السريع، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع أكثر للتنقل واختيار الأوقات المناسبة لهم.