الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات

وثق مقطع فيديو جولة لـ وزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، لمتابعة سير العمل والأداء التشغيلي في قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة المنورة.

فيديو | استمع للركاب ووقف على الخدمات المقدمة في #رمضان.. وزير النقل "الجاسر" يتفقد الأداء التشغيلي في قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة#الإخبارية pic.twitter.com/LHgR2sbE4s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، الجاسر وهو يقف ويستمع للركاب ويعرف رأيهم في الخدمات المقدمة، فيما بدا على الركاب الشعور بالامتنان والرضا، حيث ظهر ذلك خلال تبادلهم الحديث مع الجاسر.

رفع الطاقة الاستيعابية في رمضان

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين الشريفين السريع والمشاعر المقدسة، المهندس ريان الحربي، أنه منذ بدء العمل وفق الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع وزيادة عدد الرحلات بوتيرة متصاعدة تدريجيًّا لتصل لأكثر من 100 رحلة يومية، وإتاحة أكثر من مليون مقعد للتنقل بين كافة محطات قطار الحرمين السريع، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع أكثر للتنقل واختيار الأوقات المناسبة لهم.