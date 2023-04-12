الجبير يبحث مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات الثنائية

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة.

اجتماع ولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتمع في وقت سابق بجدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج، ومساعد السيناتور ليندسي آرون ستركيلاند.