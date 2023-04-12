الجبير يبحث مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات الثنائية لحظات تضرع وابتهال الصائمين في المسجد النبوي قبيل الإفطار الدفاع المدني يحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحفر الباطن لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23
استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في المنطقة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتمع في وقت سابق بجدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج، ومساعد السيناتور ليندسي آرون ستركيلاند.