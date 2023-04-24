الجبير يستعيد ذكرياته بمنزل جده القديم في المجمعة

وثق مقطع فيديو متداول، زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لبيت جده القديم في مدينة المجمعة، حيث استعاد فيه ذكرياته.

استعادة الذكريات

وقال الجبير في الفيديو الذي التقطه المسؤول عن تأهيل البيت، خالد الراضي “أتذكر البيت، والمنور كان أكبر، وكنا نطلع فوق السطح”.

ووجه الراضي سؤالًا للجبير: “كيف البيت الآن؟”، ليرد الأخير: “ممتاز، شكرًا على الاهتمام”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من رواد موقع “تويتر”، الذين أشادوا بالجبير وتواضعه وفخره بحياته الأولى.

ثروة سعودية

وقال أحمد الركبان المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن “الوزير الذي خلع عباءة الدبلوماسية، ليتذكر طفولته في منزل جده محمد بن جبير بمدينة ‎المجمعة، وذكرياته التي أوصلته أن يكون محل ثقة الملك وولي العهد، المجمعة التي افتخرت بزيارة الموحد وأبنائه رحم الله المتوفين منهم وحفظ الله قادتنا”.

وأضافت إحدى المغردات: “عادل الجبير؛ ثروة سعودية وعربية لا تقدر بثمن، مثله من يحتاجه أي وطن للدفاع عنه في الشرق والغرب، هدوء وعلم ومنطق يفحم كل عدو أو غيور أو حاسد دون أن يرف له جفن”.

ولفت آخر: “عادل الجبير رجل دولة من الطراز الأول. تمنياتنا له الصادقة بدوام التوفيق”.