الجزائر تكرم شيخ احتضن قطًّا أثناء الصلاة

السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
كرمت الجزائر الشيخ وليد مهساس بعد احتضانه قطًّا أثناء صلاة التراويح بأحد مساجد الجزائر قبل أيام.
وفي التفاصيل، كرم مدير الشؤون الدينية لولاية البرج الجزائرية لخضر فنيط، الشيخ وليد مهساس، بعد المشهد العفوي مع القطة أثناء الصلاة.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللقطة الرائعة، فيما فُردت لها مساحاتٍ واسعة لتتزين بهذا المشهد الذي اجتذب الملايين، وكان بطله الشيخ الجزائري وليد مهساس الذي تمكّن برفق من أن يعكس المعنى الحقيقي للرحمة والحنان.
وفي المقطع الذي انتشر بسرعة البرق، تسللت قطة على كتفِ شيخ يؤم الناس في صلاة التراويح، فيما لم يقم بأي ردة فعل عنيفة كي يُبعدها بل قام باحتضانها برفق ومُداعبتها بلطفٍ ومسح على ظهرها، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحثِ عن الشيخ والتعرف على معلومات أكثر عنه.
واحتفى معلقون بالصدى الكبير الذي حققه المقطع العفوي الذي حقق مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره، مؤكدين بأنه يتضمن رسالة عميقة.