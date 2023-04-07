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لم يقم بأي ردة فعل عنيفة

الجزائر تكرم شيخ احتضن قطًّا أثناء الصلاة

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
الجزائر تكرم شيخ احتضن قطًّا أثناء الصلاة
المواطن - فريق التحرير

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كرمت الجزائر الشيخ وليد مهساس بعد احتضانه قطًّا أثناء صلاة التراويح بأحد مساجد الجزائر قبل أيام.

تفاصيل القصة

وفي التفاصيل، كرم مدير الشؤون الدينية لولاية البرج الجزائرية لخضر فنيط، الشيخ وليد مهساس، بعد المشهد العفوي مع القطة أثناء الصلاة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللقطة الرائعة، فيما فُردت لها مساحاتٍ واسعة لتتزين بهذا المشهد الذي اجتذب الملايين، وكان بطله الشيخ الجزائري وليد مهساس الذي تمكّن برفق من أن يعكس المعنى الحقيقي للرحمة والحنان.

وفي المقطع الذي انتشر بسرعة البرق، تسللت قطة على كتفِ شيخ يؤم الناس في صلاة التراويح، فيما لم يقم بأي ردة فعل عنيفة كي يُبعدها بل قام باحتضانها برفق ومُداعبتها بلطفٍ ومسح على ظهرها، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحثِ عن الشيخ والتعرف على معلومات أكثر عنه.

واحتفى معلقون بالصدى الكبير الذي حققه المقطع العفوي الذي حقق مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره، مؤكدين بأنه يتضمن رسالة عميقة.

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