Icon

الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم Icon مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط Icon لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان Icon المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة Icon إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار Icon 21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر Icon الشيخ العيسى: فتاوى الشأن العام تخص ولي الأمر أو من ينيبه Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد التراث العمراني بمسجد العباسة في جازان Icon مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار Icon ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
الإكثار من شرب المياه ضرورة لتفادي أضرارها

الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوصى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، بضرورة الإكثار من شرب المياه لتفادي الإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والحفاظ على حيوية ونشاط الجسم اليومية.

وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المياه تدخل في جميع نواحي الحياة اليومية للإنسان، مستشهدًا بالآية الكريمة “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وأكد الخضيري أن نقص المياه داخل خلايا الجسم يؤدي لفسادها وتضررها، حيث تؤدي لتوقف التواصل الخلوي الهام لمائة عملية حيوية يومية بالجسم.

وحذر الخضيري من نقص المياه داخل تجاويف الجسم لأنها تؤدي للإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والقلق والتوتر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية...

حصاد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة
السعودية اليوم

شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
تقارير

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة...

تقارير
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
العالم

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق...

العالم
احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل
العالم

احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

العالم
60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي
السعودية اليوم

60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء...

السعودية اليوم