الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم

أوصى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، بضرورة الإكثار من شرب المياه لتفادي الإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والحفاظ على حيوية ونشاط الجسم اليومية.

وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المياه تدخل في جميع نواحي الحياة اليومية للإنسان، مستشهدًا بالآية الكريمة “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وأكد الخضيري أن نقص المياه داخل خلايا الجسم يؤدي لفسادها وتضررها، حيث تؤدي لتوقف التواصل الخلوي الهام لمائة عملية حيوية يومية بالجسم.

وحذر الخضيري من نقص المياه داخل تجاويف الجسم لأنها تؤدي للإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والقلق والتوتر.