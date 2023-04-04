الجفاف والإمساك أبرز أضرار نقص المياه بالجسم مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية للضباط لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام اليوم 13 من رمضان المالكي يحقق أمنية الطفل بندر بقيادة الطائرة إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار 21 مبادرة لنادي تطوع الصحي نفذها 1133 متطوعًا خلال شهر الشيخ العيسى: فتاوى الشأن العام تخص ولي الأمر أو من ينيبه مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد التراث العمراني بمسجد العباسة في جازان مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته
أوصى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، بضرورة الإكثار من شرب المياه لتفادي الإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والحفاظ على حيوية ونشاط الجسم اليومية.
وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المياه تدخل في جميع نواحي الحياة اليومية للإنسان، مستشهدًا بالآية الكريمة “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.
وأكد الخضيري أن نقص المياه داخل خلايا الجسم يؤدي لفسادها وتضررها، حيث تؤدي لتوقف التواصل الخلوي الهام لمائة عملية حيوية يومية بالجسم.
وحذر الخضيري من نقص المياه داخل تجاويف الجسم لأنها تؤدي للإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والقلق والتوتر.