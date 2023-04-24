الجمارك توضح شروط استيراد طائرات الدرونز من الخارج

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هناك شرطين لفسح طائرات التحكم عن بعد (الدرونز) من الجمرك مباشرة، وهما أن يكون وزنها أقل من 250 جرامًا، وألا تكون الطائرة مزودة بكاميرا.

وأوضح خدمة اسأل الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جراماً يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط ألا تكون مزوّدة بكاميرا.

وأضافت أنه خلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسحًا من هيئة الطيران المدني.