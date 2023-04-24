إقالة رئيسة مجلة ألمانية بسبب مقابلة زائفة مع شوماخر نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج أمطار وبرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة الجمارك توضح شروط استيراد طائرات الدرونز من الخارج سيارة تندفع بقوة وتحطم أخرى على طريق سريع بكندا أسدان يهربان من سيرك خلال عرض ترفيهي ويثيران الرعب ملف غوانتانامو يكشف تجنيد الـ CIA لبعض منفذي هجمات سبتمبر شاهد.. سحب ضخمة على حي شوران بالمدينة خسارة الوزن تجنبك شبح السكري 5 سنوات مشاهد متداولة لبردية كثيفة شمال شرق نجران
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هناك شرطين لفسح طائرات التحكم عن بعد (الدرونز) من الجمرك مباشرة، وهما أن يكون وزنها أقل من 250 جرامًا، وألا تكون الطائرة مزودة بكاميرا.
وأوضح خدمة اسأل الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن طائرات التحكم عن بعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جراماً يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط ألا تكون مزوّدة بكاميرا.
وأضافت أنه خلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسحًا من هيئة الطيران المدني.