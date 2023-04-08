الجماز بعد الأخطاء التحكيمية: أنمار الحائلي ريّح رأسه من بدري ! مشهد مؤثر لمعتمر يحمل والدته فوق أكتافه أثناء الطواف بايدن يعلن أجندته في الانتخابات الرئاسية القادمة مطالبة بمعاقبة كويلار بعد تصرفه مع لاعب الشباب حقيقة تعطل تقنية VAR في مباراة الهلال والشباب ! السعودية أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء تحديد مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بعد استكمال الطلبات فهد المفرج يُفجر مفاجأة بشأن الأداء التحكيمي ويُعلق: كأن هناك شيئًا لإبعاد الهلال عن المنافسة! توقعات باستمرار الأمطار الربيعية ابتداءً من الأحد
وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي أثارت الجدل في مباراة الهلال والشباب أمس في دوري روشن.
أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد: في الصيف طموحنا بالتعاقدات كبير وعلى وزن دي ماريا او أعلى 🔥.. طلبنا حكام أجانب لنهاية الموسم وسيكلفنا ذلك 8 مليون ريال . #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023
ونشر الجماز صورة لـ رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أحترم هذا الرئيس كثيرًا، فهم اللعبة وريّح رأسه من بدري، برافو”.
وكان الحائلي تحدث لـ برنامج “أكشن مع وليد” يوم 30 مارس الماضي قائلًا: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.