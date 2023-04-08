الجماز بعد الأخطاء التحكيمية: أنمار الحائلي ريّح رأسه من بدري !

وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي أثارت الجدل في مباراة الهلال والشباب أمس في دوري روشن.

أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد: في الصيف طموحنا بالتعاقدات كبير وعلى وزن دي ماريا او أعلى 🔥.. طلبنا حكام أجانب لنهاية الموسم وسيكلفنا ذلك 8 مليون ريال . #أكشن_مع_وليد⁩

مجانًا وبدون اشتراك على شاهد

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW⁩

⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/8ESkVay9cl — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023

ونشر الجماز صورة لـ رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أحترم هذا الرئيس كثيرًا، فهم اللعبة وريّح رأسه من بدري، برافو”.

قرار أنمار الحائلي

وكان الحائلي تحدث لـ برنامج “أكشن مع وليد” يوم 30 مارس الماضي قائلًا: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.