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بعد طلب رئيس الاتحاد استدعاء حكام أجانب لمبارياته

الجماز بعد الأخطاء التحكيمية: أنمار الحائلي ريّح رأسه من بدري !

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
الجماز بعد الأخطاء التحكيمية: أنمار الحائلي ريّح رأسه من بدري !
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي أثارت الجدل في مباراة الهلال والشباب أمس في دوري روشن.

ونشر الجماز صورة لـ رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أحترم هذا الرئيس كثيرًا، فهم اللعبة وريّح رأسه من بدري، برافو”.

قرار أنمار الحائلي

وكان الحائلي تحدث لـ برنامج “أكشن مع وليد” يوم 30 مارس الماضي قائلًا: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.

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