الجماهير: بانيغا سر قوة الشباب

نال النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا إشادة كبيرة من الجماهير، بعدما خطف الأنظار خلال مباراة فريقه الشباب ضد الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز الشباب ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

بانيغا الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي ظهر عليه النجم الأرجنتيني في المباراة، ليصبح اسم بانيغا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت.

وقال أبو تركي: “الشمعة المضيئة في الشباب ايفر بانيغا.. ساهم بالأهداف وبالانتصار الكبير؛ وإبعاد الهلال من المنافسة وأعاد الليث للواجهة من جديد وللمنافسة.. أداء فردي عظيم من الليدر”.

وكتب نويصر: “تمريرة ما قبل الهدف الأول.. صنع الهدف الثاني بطريقة ذكية.. مفتاح فرصة الهدف الثالث، أدنى مستوى للنجم الأرجنتيني يتفوق على أعلى مستوى للاعبك المفضل”.

وعلق الكاتب سعد السعود، قائلًا: “الكل أبدع لن استثني لاعبًا.. لكني يجب أن توقف عند مبدعًا.. ماذا يمكن أن يُقال عن بانيغا؟! هذا الموسيقار الأرجنتيني يشعرك أن كرة القدم أشبه بمعزوفة .. أمتع وأطرب وكان الأعلى كعبًا!”.