Icon

ضبط 129 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon السعودية تجلي 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان Icon تأجيل مباراة ضمك والهلال إلى 19 مايو Icon طائرة القوات الجوية السعودية تجلي 45 مواطنًا من السودان Icon صحفي يعثر على جثة صديقه بالصدفة في شوارع السودان Icon ضبط 9 مخالفين يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان Icon التشكيل المثالي للجولة الـ24 من دوري روشن Icon باكستاني في قبضة الأمن لترويجه الشبو بالدمام Icon انتعاش سوق مبيعات الهواتف المجددة عالميًا Icon تصويت عربي على استمرار السعودية رئيسًا للجنة الأرصاد الجوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بسبب هدف التعادل لأوراوا

الجماهير تنتقد المعيوف وثنائي دفاع الهلال

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
الجماهير تنتقد المعيوف وثنائي دفاع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدت الجماهير الهلالية استياءها من مستوى حارس المرمى عبدالله المعيوف، والثنائي محمد البريك وعلي البليهي خلال مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحملتهم مسؤولية هدف التعادل.

تعادل الهلال وأوراوا

ولعب الهلال وأوراوا بالأمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وتقدم سالم الدوسري في الشوط الأول، وسجل الفريق الياباني هدفًا بالشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الانتقادات تحاصر المعيوف

وانتقدت الجماهير مستوى المعيوف في المباراة، وأكدت أنه لم يُقدم المستوى المعتاد منه خاصة في لقطة الهدف، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

عبدالله المعيوف
حارس الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وكتب الإعلامي ماجد الشيباني: “هدف سخيف، أوراوا ما وصل مرماك إلا بأخطائك أنت.. هدف فيه سوء حظ لكن فيه كوارث من البليهي والمعيوف والبريك بنسب متفاوتة”.

وتابع تغريدته قائلًا: “البليهي دفلكشن غريب.. الحارس تمركزه سيئ، ومحمد البريك وسط سباقه مع كوروكي بطأ خطوته بشكل غير مفهوم، المهاجم اللي سبق البريك عمره 36 سنة”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

وعلق الغامدي عبدالله، قائلًا: “قبل البليهي والمعيوف، وسط الميدان مفتوح، النهائيات خاصة ينبغي أن يكون الوسط أقوى خطوطك”، وقال وسم: “أنا أقول النسبة الأكبر من الخطأ يتحملها حارس المرمى.. لكن فدا رأسه كم أنقذنا وكم كان سببًا لفوز الفريق وتحصل مثل هذه الأمور”.

وقال حساب يحمل اسم “ميريل”: “ما تدري تلوم البليهي على دفلكشن غريب من نص الملعب ولا تلوم المعيوف على تقدمه الكارثي وتمركزه السيئ ولا تلوم البريك اللي كان جنب المهاجم وفجأة قرر يوقف وما يتابع الكورة!”.

محمد البريك
البريك – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة