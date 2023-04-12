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خلال 14 مباراة على ملعبه

الجماهير سلاح برشلونة هذا الموسم

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
الجماهير سلاح برشلونة هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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تواصل جماهير نادي برشلونة الحضور في مدرجات ملعب “كامب نو”، بأعداد كبيرة، ما يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمواصلة التألق وتحقيق الانتصارات.

جماهير برشلونة تتصدر

وبلغ عدد حضور جماهير برشلونة ضد جيرونا التي أُقيمت، يوم الاثنين الماضي، وصل إلى 78 ألفًا و425 مشجعًا، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و163 ألفًا و186 مشجعًا خلال 14 مباراة للفريق الكتالوني على ملعبه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن متوسط عدد الحضور الجماهيري للبارشا في المباراة بلغ 83 ألفًا و84 مشجعًا، وهو أعلى متوسط له حتى الآن في القرن الجديد، ويأتي بعده 79192 في 2010\2011 في موسم التتويج باللقب.

برشلونة ضد جيرونا
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “استجابة جماهير برشلونة بعد جائحة كورونا، كانت رائعة، حيث زاد عدد الحضور عما قبل الجائحة بنحو 30 ألف متفرج”.

وتابعت: “أعلى حضور جماهيري كان خلال مواجهة ريال مدريد، بكلاسيكو الدور الثاني لليغا، بـ 95745 متفرجًا، أي بزيادة قدرها ثلاثة آلاف متفرج عن مباراة ألميريا (92605) متفرج، والتي شهدت وداع جيرارد بيكيه“.

جيرارد بيكيه
بيكيه – المصدر @FCBarcelona

الأكثر حضورًا بأوروبا

وجاء في ختام التقرير: “يتصدر برشلونة أيضًا عدد الحضور في البطولات الأوروبية الكبرى، ويتفوق على بوروسيا بارك، الذي يبلغ معدله 81106 مشجعين، وهو الأكثر في ألمانيا، وأولد ترافورد في إنجلترا بـ74100 متفرج، أو سان سيرو مع ميلان، حيث تم تسجيل 72578 مشجعًا في المتوسط”.

جمهور برشلونة
جمهور البارشا – المصدر as
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