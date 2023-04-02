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بعد تألقه مع الهلال هذا الموسم

الجماهير: عبدالله المعيوف لا يُقارن

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الجماهير: عبدالله المعيوف لا يُقارن
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير الهلالية بمستوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف، مؤكدة أنه هو الأفضل في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

الحارس الأفضل في غرب آسيا

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لكل من؛ عبدالله المعيوف، أحمد الكسار، صلاح زكريا وماجد ناصر، وتساءل: “من كان أفضل حارس في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا 2022؟”.

أفضل حراس غرب آسيا
أفضل الحراس – المصدر @theAFCCL_ar

الجماهير تختار عبدالله المعيوف

وتفاعلت الجماهير مع استفتاء حساب دوري أبطال آسيا، ليصبح اسم عبدالله المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث شددت على أنه الأفضل محليًا وقاريًا، وكتب الصحافي عايد العليوي: “المعيوف فوق المقارنة!”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب فهد عبدالله الجهني: “عبدالله المعيوف “راعي المعروف” ساهم بشكل كبير بوصول فريقه الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، واكتمل الإبداع بصناعة الأهداف للمالي موسى ماريغا”.

وقال سالم الغوينم: “وهل يخفى القمر المعيوف بدون منازع”، وعلق آخر قائلًا: “المعيوف ما يتقارن”، وكتب أحد مشجعي الهلال: “عذرًا يا دوري أبطال آسيا.. المعيوف لا يُقارن”، وتابع عبدالإله الحربي: “المعيوف يغرد وحيدًا”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

تألق محلي

كما لعب المعيوف دورًا كبيرًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محليًا، حيث ساهم في استعادة توازنه بالحفاظ على نظافة شباكه آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي، بجانب دوره في التأهل لنصف نهائي كأس الملك.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC
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