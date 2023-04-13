الجماهير: ماجد عبدالله أفضل مهاجم في تاريخ العرب

أشادت الجماهير بأسطورة كرة القدم السعودية، ماجد عبدالله، مؤكدة أنه أفضل مهاجم في تاريخ العرب.

المهاجم الأفضل بتاريخ العرب

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لأبرز المهاجمين العرب، وعلق عليها قائلًا: “رأس الحربة الأفضل في تاريخ العرب هو؟”.

وجاءت غالبية الاختيارات لصالح ماجد عبدالله، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، فيما اختار البعض الآخر، نجوم الكرة المصرية، محمود الخطيب، حسام حسن وعماد متعب، بجانب نجم المنتخب السعودي سامي الجابر.

ماجد عبدالله الأفضل

وكتب الساري: “اللي يفهمون كورة متفقين على أنه لم ولن يأتي أفضل من ماجد عبدالله بدون منازع”، وعلق محمد العمرو، قائلًا: “لا مقارنة بين ماجد والبقية”، وقال آخر: “ماجد بدون نقاش”.

وعلق خالد الصلاح قائلًا: “مع كامل الاحترام للجميع يفترض عدم وضع اسم ماجد معهم، لأنه في كوكب لوحده وهم في كوكب ثاني”، وكتب الوافي: “حط ماجد عالي، وبعده حط أي واحد تريده”.

وقال محمد عصام: “إن اعتبرنا أن محمود الخطيب وماجد خارج المقارنة فحسام حسن هو الأفضل على الإطلاق، ويليه عماد متعب وسامي الجابر مع الاحترام للبقية”.