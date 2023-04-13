الروبوت الأكثر تقدمًا يبهر العالم بمهاراته اللغوية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة باريس ترد على إهانة ترامب لـ ماكرون الجماهير: ماجد عبدالله أفضل مهاجم في تاريخ العرب استقرار نسبي للتضخم في المملكة خلال الربع الأول شاهد.. بردية قرية الناصفة شمال الرين ياسر الشهراني يقترب من العودة للمباريات الهلال يسعى لاستعادة توازنه ضد الباطن إقبال جماهيري على تذاكر لقاء الأهلي والفيصلي لحظة اقتحام واشتعال المحلات خلال احتجاجات باريس
أشادت الجماهير بأسطورة كرة القدم السعودية، ماجد عبدالله، مؤكدة أنه أفضل مهاجم في تاريخ العرب.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لأبرز المهاجمين العرب، وعلق عليها قائلًا: “رأس الحربة الأفضل في تاريخ العرب هو؟”.
وجاءت غالبية الاختيارات لصالح ماجد عبدالله، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، فيما اختار البعض الآخر، نجوم الكرة المصرية، محمود الخطيب، حسام حسن وعماد متعب، بجانب نجم المنتخب السعودي سامي الجابر.
وكتب الساري: “اللي يفهمون كورة متفقين على أنه لم ولن يأتي أفضل من ماجد عبدالله بدون منازع”، وعلق محمد العمرو، قائلًا: “لا مقارنة بين ماجد والبقية”، وقال آخر: “ماجد بدون نقاش”.
وعلق خالد الصلاح قائلًا: “مع كامل الاحترام للجميع يفترض عدم وضع اسم ماجد معهم، لأنه في كوكب لوحده وهم في كوكب ثاني”، وكتب الوافي: “حط ماجد عالي، وبعده حط أي واحد تريده”.
وقال محمد عصام: “إن اعتبرنا أن محمود الخطيب وماجد خارج المقارنة فحسام حسن هو الأفضل على الإطلاق، ويليه عماد متعب وسامي الجابر مع الاحترام للبقية”.