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الجماهير: ياسر الشهراني أفضل من ارتدى رقم 12 بتاريخ الهلال

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
الجماهير: ياسر الشهراني أفضل من ارتدى رقم 12 بتاريخ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير الهلالية، بنجم الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، مؤكدة أنه أفضل لاعب ارتدى القميص رقم 12 في تاريخ النادي.

أفضل من ارتدى رقم 12

وطرح حساب منبر الهلال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء يوم 12 رمضان، جاء فيه: “برأيك، من هو أفضل من ارتدى الرقم 12 في تاريخ الهلال؟”.

وتفاعلت الجماهير مع الاستفتاء، وجاءت غالبية الاختيارات لصالح ياسر الشهراني، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، كما تمنت الجماهير تعافيه من الإصابة وعودته سريعًا إلى الملاعب.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

ياسر الشهراني الأفضل

وكتب فهد عبدالله الجهني: “ياسر الشهراني (سعادة الهلال) فقدناك كثيرًا تعود أفضل وأكثر إبداعًا كل النهائيات مشتاقة لك”، ونشر نايف صورة للشهراني، وعلق قائلًا: “وهل يخفى الحب”.

وعلق حيدر قائلًا: “وهل يخفى القمر ياسر الشهراني”، وكتب حساب وصيف العالم: “الأفضل والأروع.. الشهراني”، وكتب عهود: “أكيد الظهير الطائر وبدون أي نقاش”، وتابع آخر: “الوفي والأفضل دايمًا، الله يرجعه بالسلامة ذبحنا الفقد”.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

وقال آخر: “أفضل ظهير يساري بالسعودية طبعًا.. لاعب أساسي مع الهلال والمنتخب من 15 سنة بدون راحة أو تخاذل أو غياب، محافظ على استمراريته ولياقته وانضباطه مع أنه بدون أي حافز تنافسي لأنه ما له منافس في خانته مع ذلك يرجع أقوى وأفضل من بعد أي دروب أو إصابة”.

جدير بالذكر أن ياسر الشهراني يغيب عن المشاركة في المباريات، منذ الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، وأجرى عمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC
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