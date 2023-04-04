الجموع يؤدون صلاة تراويح 13 رمضان في المسجد الحرام

وثقت لقطات مصورة أجواء روحانية وإيمانية في المسجد الحرام، خلال أداء جموع المصلين صلاة التراويح ليلة 13 من رمضان.

وبينت اللقطات جموع المصلين وهم يؤدون عباداتهم في طمأنينة ويسر، وسط منظومة خدمات متكاملة.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.