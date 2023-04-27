الجنيه الذهب يتخطى 21 ألف جنيه لأول مرة في مصر

قفز سعر جرام الذهب اليوم الخميس، في مصر، ليدفع سعر الجنيه الذهب فوق 21 ألف جنيه لأول مرة بتاريخه، بمنتصف تعاملات اليوم.

وبحسب ما نقل “مصراوي” عن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قفز سعر الجنيه الذهب إلى 21040 جنيهًا بمنتصف التعاملات، بزيادة 640 جنيهًا مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2630 جنيهًا بزيادة 80 جنيهًا مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وقد يختلف سعر الجنيه الذهب من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.