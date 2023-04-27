الجوازات تنهي إجراءات مغادرة رعايا الدول القادمين من السودان إلى بلدانهم

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أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة في لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم وعودتهم إلى بلدانهم آمنين مطمئنين.