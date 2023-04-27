الجوازات تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

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تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.
وتسعى مديرية الجوازات من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.
وكثفت المديرية العامة للجوازات جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.