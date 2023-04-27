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كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة

الجوازات تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
الجوازات تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان
المواطن - واس

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تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

تسهيل دخول المواطنين

وتسعى مديرية الجوازات من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وكثفت المديرية العامة للجوازات جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

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