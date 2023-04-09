الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه بإربد

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن انفجار صاروخ في الهواء، مساء السبت، في منطقة وادي عقربا بمحافظة إربد المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة ذاتها.

تفاصيل الانفجار

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال المصدر إن انفجار الصاروخ حدث في الساعة 22:25، كما أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى، موضحًا أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.