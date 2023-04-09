تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية تعليم جازان يعلق الدراسة الحضورية بالعارضة اليوم الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه بإربد الهلال والنصر يتبرعان بمليوني ريال دعمًا لـ جود الإسكان واشنطن بوست: بسبب السعودية انتهى عصر الهيمنة الأمريكية يوفنتوس يتعثر أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي مسار أكثر استقلالية يتخذه السعوديون سياسيًا استمرار الدراسة عن بُعد في بيشة غدًا جهود رجال المرور تتواصل لسلامة ضيوف الرحمن
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن انفجار صاروخ في الهواء، مساء السبت، في منطقة وادي عقربا بمحافظة إربد المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة ذاتها.
وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال المصدر إن انفجار الصاروخ حدث في الساعة 22:25، كما أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وأشار إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى، موضحًا أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.