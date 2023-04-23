الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإصابة فرنسي وتعطيل الإجلاء

أعلن الجيش السوداني عن إصابة مواطن فرنسي بعيار ناري ملقيًا باللوم على قوات الدعم السريع واصفًا إياها بأنها عطلت عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين في السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان له: قام أفراد يتبعون لميليشيا الدعم السريع المتمردة بالاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء، وإصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.

تبادل الاتهامات

بدورها نفت قوات الدعم السريع هذه الاتهامات وأكدت أن إطلاق النار على الموكب الفرنسي تم من قبل عناصر تابعة للقوات المسلحة النظامية.

إجلاء الرعايا

وكانت عدة دول من بينها السعودية وأمريكا أعلنت عن إجلاء كامل موظفيها ورعاياها من السودان فيما لا تزال دول أخرى تبحث عن مسارات آمنة لإخراج رعاياها العالقين في السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها إن قواتها تعرضت صباح اليوم 23/4/2023 إلى هجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم مرورًا ببحري إلى أم درمان مما عرض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا.