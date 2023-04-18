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بعد اشتباكات عنيفة

الجيش السوداني يحكم السيطرة على مقر القيادة العامة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
الجيش السوداني يحكم السيطرة على مقر القيادة العامة
المواطن- فريق التحرير

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نشر الجيش السوداني، اليوم، فيديو يؤكد فيه استمرار سيطرته على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بعد طرد قوات الدعم السريع، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بينهما هناك.

السيطرة على مقر القيادة

وفي الفيديو يظهر العديد من الجنود التابعين للجيش السوداني يستقلون مركبات عسكرية ومعهم أسلحة ثقيلة، وهم يحيطون بمقر القيادة العامة، في إشارة للاستيلاء عليه.

وكان قد أعلنت قوات الدعم السريع منذ يومين، سيطرتها على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما نفاه الجيش السوداني، متهمًا إياها بنشر الأكاذيب.

ورد الجيش السوداني عبر بيان: “إن قوات الدعم السريع” تقوم بنشر الأكاذيب والترهات عن سيطرتها على القيادة العامة والتصنيع الحربي والقصر الرئاسي بينما يسقط جنودها وضباطها في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء، وتختبئ قياداتها بعد أن استبانت أن الأمور ستحسم قريبًا”.

اشتباكات عنيفة

يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.

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