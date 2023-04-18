الجيش السوداني يحكم السيطرة على مقر القيادة العامة

يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.
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نشر الجيش السوداني، اليوم، فيديو يؤكد فيه استمرار سيطرته على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بعد طرد قوات الدعم السريع، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بينهما هناك.
الجيش السوداني ينشر فيديو قال إنه لاستمرار سيطرة قواته على مقر القيادة العامة#الخرطوم #السودان #العربية pic.twitter.com/BUUu34xmeI
— العربية (@AlArabiya) April 18, 2023
وفي الفيديو يظهر العديد من الجنود التابعين للجيش السوداني يستقلون مركبات عسكرية ومعهم أسلحة ثقيلة، وهم يحيطون بمقر القيادة العامة، في إشارة للاستيلاء عليه.
وكان قد أعلنت قوات الدعم السريع منذ يومين، سيطرتها على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما نفاه الجيش السوداني، متهمًا إياها بنشر الأكاذيب.
ورد الجيش السوداني عبر بيان: “إن قوات الدعم السريع” تقوم بنشر الأكاذيب والترهات عن سيطرتها على القيادة العامة والتصنيع الحربي والقصر الرئاسي بينما يسقط جنودها وضباطها في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء، وتختبئ قياداتها بعد أن استبانت أن الأمور ستحسم قريبًا”.
يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.